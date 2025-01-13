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«Фермы трупов»: для чего нужны и почему они так интересны науке

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«Фермы трупов»: для чего нужны и почему они так интересны науке
Наука и техника
Фото из открытых источников

В новостях ранее неоднократно сообщалось о существовании в мире так называемых «ферм трупов". 

В специально отведённых местах тела умерших людей разлагаются на открытом воздухе

По информации издания «Кулик», первая такого плана ферма была создана с целью определения даты гибели человека и сужения круга подозреваемых в его убийстве.

Ее создание датируется 1980 годом. Это была забетонированная площадка площадью 24 м². На ней располагались тела. Площадку обнесли огромным забором, чтобы хищники не смогли добраться до трупов.

В течение нескольких десятилетий ферма существенно увеличилось в размерах. В настоящее время и её площадь исчисляется почти 10.000 м².

На этой площадке находятся десятки тел. Исследователи изучают, как та или иная почва влияет на разложение останков человека.

Криминалисты и судебные эксперты нередко обращаются к работающим на таких фермах учёным, чтобы получить квалифицированную консультацию в рамках того или иного уголовного дела.

Отметим, что в России «ферм трупов» не существует. Причин для этого, как минимум, две.

Первая - это не этично. Вторая - в нашей стране система донорства трупов не развита так, как на Западе.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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