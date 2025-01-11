Nature: британские ученые восстановили смертоносную бактерию VI века

Группа исследователей из Оксфордского университета впервые воссоздала штамм возбудителя Юстиниановой чумы. Работа учёных доказала, что географическое распространение вызванной ним пандемии было значительно шире, чем считалось до этого.

Британским ученым удалось реконструировать геном древнего патогена, вызвавшего масштабную эпидемию в VI-VII веках. Исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале Nature, показало, что эта болезнь была вызвана той же бактерией, что и «Черная смерть».

Открытие позволит исследователям глубже понять механизмы распространения древних инфекций, чтобы в настоящее время найти эффективные инструменты для борьбы с вирусами, которые появятся в будущем и могут грозить пандемиями.

Восстановление ранее неизвестного штамма бактерии Yersinia pestis, ответственного за массовую гибель населения в VI-VII веках, можно считать прорывом в изучении древних эпидемий.