Профессор Фогель одобрительно отозвался о тренде «floortime»: Действительно может снизить уровень стресса

В популярной социальной сети набирает популярность тренд «floortime» («Время на полу»). Видео с рекомендациями лежать на спине с тем, чтобы успокоить головной мозг и снизить уровень стресса, собирают миллионы просмотров каждый день. Одобрительно отзываются о тренде и специалисты. Они подтверждают: он действительно может помочь, передает РИА «Информинг».
«Время на полу» схож во многом на древнюю позу йоги, называемую Шавасана или «поза трупа»
Ее предназначение - расслабления тела после занятий. Флер-тайм действует по аналогичному принципу.
Чтобы получить пользу и снизить уровень стресса, достаточно проводить 10-15 минут в день на полу, лежа в удобной позе.