Профессор Фогель одобрительно отозвался о тренде «floortime»: Действительно может снизить уровень стресса

В популярной социальной сети набирает популярность тренд «floortime» («Время на полу»). Видео с рекомендациями лежать на спине с тем, чтобы успокоить головной мозг и снизить уровень стресса, собирают миллионы просмотров каждый день. Одобрительно отзываются о тренде и специалисты. Они подтверждают: он действительно может помочь, передает РИА «Информинг».

«Время на полу» схож во многом на древнюю позу йоги, называемую Шавасана или «поза трупа»

Ее предназначение - расслабления тела после занятий. Флер-тайм действует по аналогичному принципу.

«Когда вы лежите на спине на земле, ваша центральная нервная система переходит из режима «бей или беги» или симпатического состояния в парасимпатический режим «отдыхай и переваривай», который позволяет вашему телу расслабиться» - объяснил профессор психологии в Университете Юты (США) Алан Фогель.

Чтобы получить пользу и снизить уровень стресса, достаточно проводить 10-15 минут в день на полу, лежа в удобной позе.