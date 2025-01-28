Первая леди США Мелания Трамп для своего официального портрета снялась в полурасстегнутой рубашке в кабинете

Белый дом опубликовал первый официальный портрет первой леди Соединенных Штатов Америки Меланьи Трамп. Супруга президента страны позировала для него в полурасстегнутой рубашке.

Черно-белая фотография Меланьи Трамп появилась в соцсети X. Первая леди запечатлена в белой рубашке и темном деловом костюме. Она стоит на фоне окна, облокотившись на стол. Из него открывается вид на Монумент Вашингтону.

«Официальный портрет первой леди Меланьи Трамп», - сказано под фото супруги президента Дональда Трампа.

Больше подробностей о фотографии приводит New York Post. По данным журналистов газеты, снимок был сделан бельгийский фотограф Режин Мао.

Меланья Трамп позировала для него в желтом овальном кабинете, который расположен на втором этаже Белого дома. Фотосессия состоялась спустя день после инаугурации .

Дональд Трамп, напомним, вступил в должность президента США 20 января текущего года.