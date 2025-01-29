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Падение истребителя F-35 на Аляске в США попало на видео

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Падение истребителя F-35 на Аляске в США попало на видео
Происшествия / В Мире
Фото из открытых источников

Крушение современного стелс-истребителя F-35 Военно-воздушных сил США на военной базе в Аляске попало на видео. Кадры с места инцидента опубликовал британский таблоид Daily Mail, передает РИА «Информинг».

На ролике можно видеть неконтролируемое падение американского военного самолета. Взрыв прогремел уже после того, как F-35 столкнулся с землей.

В ВВС США сообщили, что пилот-истребитель остался в живых. Сейчас он находится на лечении в военном госпитале. Самолет получил серьезные повреждения, признают в ведомстве.

Сам инцидент произошел на базе Эйлсон 28 января. Что вынудило пилота катапультироваться, а сам истребитель направить на землю, не уточняется.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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