Падение истребителя F-35 на Аляске в США попало на видео

Крушение современного стелс-истребителя F-35 Военно-воздушных сил США на военной базе в Аляске попало на видео. Кадры с места инцидента опубликовал британский таблоид Daily Mail, передает РИА «Информинг».

На ролике можно видеть неконтролируемое падение американского военного самолета. Взрыв прогремел уже после того, как F-35 столкнулся с землей.

В ВВС США сообщили, что пилот-истребитель остался в живых. Сейчас он находится на лечении в военном госпитале. Самолет получил серьезные повреждения, признают в ведомстве.

Сам инцидент произошел на базе Эйлсон 28 января. Что вынудило пилота катапультироваться, а сам истребитель направить на землю, не уточняется.