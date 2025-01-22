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Рыба Судного дня: В Мексике на пляж выбросило предвещающего катаклизмы живого сельдяного короля

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Рыба Судного дня: В Мексике на пляж выбросило предвещающего катаклизмы живого сельдяного короля
Происшествия / В Мире
Фото: Shutterstock

На пляже курортного городка Кабо-Сан-Лукас в Мексике два серфера неожиданно наткнулись на сельдяного короля. Ещё больше они удивились, увидев, что рыба жива. Об этом говорится в публикации издания Need To Know, передает РИА Информинг.

Другое название сельдяного короля - рыба Судного дня

Принято считать, что появление сельдяного короля - недобрый знак, ибо это предвещает катаклизмы.

Серферы рассказали журналистам, что невзирая на то, что рыба была жива, у нее отсутствовала часть хвоста. Мужчины посчитали, что в воде сельдяному королю пришлось пережить схватку с каким-то морским хищником, после чего его и выбросило на берег.

Серферы аккуратно положили рыбу на доски и перенесли в воду. Сельдяной король уплыл. Удалось ли ему выжить в естественной среде обитания, неизвестно.
Сельдяной король обитает на глубине более 900 метров и почти никогда не поднимается к поверхности. Если же его видят, это расценивается как предвестник скорых катаклизмов.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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