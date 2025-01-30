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NBC: диспетчер рассказал об огненном шаре, который он увидел в небе над Вашингтоном после столкновения самолета и вертолета

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NBC: диспетчер рассказал об огненном шаре, который он увидел в небе над Вашингтоном после столкновения самолета и вертолета
Происшествия / В Мире
Фото из открытых источников

Авиадиспетчер, находившийся на дежурстве в момент столкновения пассажирского самолета и военного вертолета в небе над Вашингтоном, наблюдал в момент катастрофы огромный огненный шар. Это следует из расшифровки аудиозаписи переговоров, передает американский телеканал NBC.

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По словам диспетчера, столкновение произошло, когда воздушные судна были над серединой реки Потомак.

«Я просто увидел огненный шар, а потом он исчез. После их падения в реку я не видел ничего. Но столкновение было примерно в полумиле от посадочной полосы»,приводит источник слова мужчины.

После авиакатастрофы диспетчерами были закрыты все взлетно-посадочные полосы аэропорта им. Рейгана, расположенного неподалеку от места трагедии.

Именно на него должен был приземлиться пассажирский самолет Bombardier. Лайнер заходил на посадку, когда случилось столкновение с военным самолетом Black Hawk. Борт рухнул в реку Потомак. 

В самолете было 64 человека. На борту военного вертолета - трое военных.

Информации о выживших пока не поступало. Спасателям удалось поднять тела 18 человек.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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