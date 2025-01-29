40-летний мужчина в походе обжег палец о сковороду и лишился обеих ног

40-летний Макс Армстронг - турист с опытом, который предпочитал пассивному отдыху активный. Он неоднократно бывал в походах и знал, что бывает разное. Но мужчина даже подумать не мог, что с ним приключится несчастный случай, который приведет к ампутации обеих ног. Свою историю он рассказал журналистам People.

Дело было во время очередного похода. Макс занимался приготовлением еды для коллектива. В момент, когда перекладывал сковороду на стол, обжег себе большой палец.

Ожог был крохотным - Армстронг не придал ему значения

Впоследствии он об этом жалел. Спустя несколько дней после ожога у туриста заболела лодыжка. Но он не связал ее с травмой.

«И только еще через пару дней, когда я уже начал нести бред во сне, а ногти на ногах стали фиолетовыми, решился поехать в больницу», — вспоминает собеседник издания.

Переступив порог медучреждения Макс начал терять сознание, а через несколько часов медики ради спасения его жизни были вынуждены ввести пациента в искусственную кому.

Когда Армстронга из нее вывели, он узнал, что через ожог в организм попали стрептококки типа А. Они привели к сепсису, а затем и к синдрому токсического шока.

Ноги его к тому моменту стали черными. Инфекция быстро распространялась и он дал согласие на ампутацию до колен. Со временем он сможет установить протезы.