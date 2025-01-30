NYT: к месту крушения самолета и вертолета близ Вашингтона в США направили дайверов

Власти США отправили к месту крушения самолета и вертолета близ аэропорта Вашингтона несколько команд дайверов. Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает газета New York Times.
Столкновение самолета и вертолета в США сегодня: что известно на сейчас
РИА «Информинг» ранее сообщало, что в ночь на четверг пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом. После этого они рухнули в реку.
На борту пассажирского лайнера было 60 пассажиров и экипаж в составе четырех человек. Военный вертолет перевозил троих военных.
Идет поисково-спасательная операция. К настоящему моменту выживших не обнаружено.
Случившаяся авиакатастрофа - крупнейшая в США с 2009 года. Тогда в феврале пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, в результате чего погибли 50 человек.