NYT: к месту крушения самолета и вертолета близ Вашингтона в США направили дайверов

Власти США отправили к месту крушения самолета и вертолета близ аэропорта Вашингтона несколько команд дайверов. Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает газета New York Times.

«Несколько команд дайверов были направлены разными региональными властями. В силу сложившихся опасных условий они, возможно, будут вынуждены ждать до восхода солнца, чтобы погрузится в воду», - пишут журналисты.

Столкновение самолета и вертолета в США сегодня: что известно на сейчас

РИА «Информинг» ранее сообщало , что в ночь на четверг пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом. После этого они рухнули в реку.

На борту пассажирского лайнера было 60 пассажиров и экипаж в составе четырех человек. Военный вертолет перевозил троих военных.

Идет поисково-спасательная операция. К настоящему моменту выживших не обнаружено.

Случившаяся авиакатастрофа - крупнейшая в США с 2009 года. Тогда в феврале пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке, в результате чего погибли 50 человек.