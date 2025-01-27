The Times: Туристы отравились насмерть алкоголем, заказанном в ресторане Вьетнама

Во Вьетнаме туристы отравились заказанным в ресторане алкоголем. Был ли у них шанс остаться в живых, неизвестно, поскольку за медицинской помощью они не обращались. Об инциденте рассказала The Times.

Погибшие - 33-летняя Грета Мари Оттесон и 36-летний Арно Элс Куинтон. За несколько дней до трагедии они отметили помолвку.

Накануне Рождества влюбленная парочка отужинала в одном из ресторанов страны

Уходя, влюбленные приобрели на вынос ликер лимончелло - в меню было указано, что он домашний.

Грета Мари на следующий день жаловалась родным на ужасное похмелье, говорила, что перед глазами возникают непонятные черные пятна.

Арно Элс тоже себя неважно чувствовал. Однако за помощью к медикам они так и не обратились.

Через некоторое время горничные отеля, в который заселились туристы, нашли мужчину и женщину в своих номерах мертвыми.

Была проведена экспертиза. Она показала, что причина смерти - отравление метанолом, добавленным в алкогольный напиток.

Оттенсон и Куинтон прибыли во Вьетнам в июле 2024 года. У туристов была долгосрочная виза.