Известная украинская блогерша Аннет погибла в ДТП на трассе Харьков — Киев

Популярная украинская блогерша Анна Жук, более известная в Сети как Аннет, разбилась насмерть в результате автокатастрофы.

ДТП произошло сегодня, 24 января, на автодороге Харьков – Киев, пишет «МК» со ссылкой на комментарий блогера Жени Зуба.

По его словам, Аннет ехала в авто вместе с мужем. Он был за рулём, а она сидела на пассажирском сидении.

В ходе маневра обгона их машина, предположительно, влетела в проезжающую рядом фуру.

Блогерша Анна Жук погибла на месте аварии сразу. Остался ли жив её муж, неизвестно - блогер не располагает информацией о нем.

Аннет - мать троих детей.

В популярной соцсети она часто проводила мастер-классы и тренинги. На нее были подписаны свыше 370 тысяч человек.