Известная украинская блогерша Аннет погибла в ДТП на трассе Харьков — Киев

Популярная украинская блогерша Анна Жук, более известная в Сети как Аннет, разбилась насмерть в результате автокатастрофы.
ДТП произошло сегодня, 24 января, на автодороге Харьков – Киев, пишет «МК» со ссылкой на комментарий блогера Жени Зуба.
По его словам, Аннет ехала в авто вместе с мужем. Он был за рулём, а она сидела на пассажирском сидении.
В ходе маневра обгона их машина, предположительно, влетела в проезжающую рядом фуру.
Блогерша Анна Жук погибла на месте аварии сразу. Остался ли жив её муж, неизвестно - блогер не располагает информацией о нем.
Аннет - мать троих детей.
В популярной соцсети она часто проводила мастер-классы и тренинги. На нее были подписаны свыше 370 тысяч человек.