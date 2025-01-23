В Великобритании восьмилетний мальчик ослеп, питаясь наггетсами и сосисками

В Великобритании восьмилетний мальчик полностью ослеп из-за своей любви к фастфуду. О трагедии, случившейся с ребенком, рассказали местные СМИ.

Журналисты узнали, что рацион питания первоклассника состоял из сосисок, наггетсов и прочего фастфуда

Нормальной еды он не признавал, овощи и фрукты также игнорировал. И в результате юный британец ослеп.

«Поскольку он питался исключительно полуфабрикатами, у него случился дефицит витамина А, который помогает организму вырабатывать родопсин — белок в сетчатке глаза», — цитирует пояснения врачей Телеграм-канал Mash.

По результатам обследования медики пришли к выводу, что дефицит указанного выше витамина мог стать одним из факторов, которые способствовали развитию оптической нейропатии, для которой характерна атрофия зрительного нерва.

Органы опеки и полиция сейчас взялись за родителей мальчика. Они намерены установить, как так получилось, что ребенок не питался правильно и сбалансировано, а употреблял исключительно вредную еду.