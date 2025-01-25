В Польше объявленный в розыск мужчина месяцами прятался в стоге сена

В Польше задержали 40-летнего мужчину, который почти полгода прятался от правоохранителей в стоге сена. Об инциденте со ссылкой на Podlasie24 сообщает «Газета.ру».

Необычное укрытие объявленного в июне минувшего года в розыск жителя муниципалитета Станин было рассекречено в середине января 2025-го.

Как выяснилось, несколько месяцев подряд он жил в поле, средь тюков соломы и стогов сена, накрытых брезентом. Пособником поляка был родственник - он приносил ему еду и воду.

В розыск мужчина был объявлен сразу после того, как подался в бега, узнав об ордере на арест за нарушение судебного запрета на вождение. Ему надлежало отбыть наказание - полгода в тюрьме.

Теперь он точно отправится в места, где небо в клеточку. И, вероятно, на более длительный срок.