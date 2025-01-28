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В Индии женщина проглотила мобильный телефон и умерла

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В Индии женщина проглотила мобильный телефон и умерла
Происшествия / В Мире
Фото из открытых источников

В Индии 35-летняя женщина проглотила мобильный телефон. Врачи провели операцию по извлечению устройства, но сохранить жизнь пациентке не удалось. О происшествии рассказало издание The Times of India.

В одну из больниц города Раджамандри (штат Андхра-Прадеш) 25 января пришел навестить родственницу с психическим заболеванием мужчина. При выходе из медучреждения он понял, что потерял свой кнопочный мобильный телефон в ее палате. Гаджет, впрочем, найти не удалось.

Женщина же быстро призналась, что нашла телефон и случайно проглотила его.

Ее тут же отправили в операционную. Устройство, как оказалось, застряло у пациентки в пищеводе. Врачи извлекли его. 

Вскоре после операции состояние пациентки резко ухудшилось, начались проблемы с сердцем. Ее перевели а другую больницу, где подключили к аппарату ИВЛ.

Спасти женщину не удалось - она скончалась.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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