Британская блогерша Наталия Армстронг последовала совету подруги и сожгла кожу в солярии

Британская блогерша Наталия Армстронг призвала подписчиков думать своей головой и не прислушиваться к сомнительным советам. Даже если их дают близкие друзья или родственники. Драматическую историю девушки рассказало британское издание Mirror.

Армстронг услугами солярия пользуется два года.

Во время последнего сеанса Наталия по совету подруги решила опробовать новую технику загорания - она поменяла местами ноги и голову

Уже к вечеру это дало о себе знать. Лицо девушки стало красным, а позже стал отслаиваться толстый слой кожи. Дальше стало еще хуже - у нее начали опухать пальцы, а под кольцом на правой руке выступил ожог, выглядевший так, словно в него попала инфекция.

Блогерша была вынуждена срочно обратиться в больницу. Там ее спасли.

Однако последствия все еще остались на ее лице. Наталия рассказала, что после случившегося полностью завязала с соляриями. Хотя аппарат-то как раз и не при чем.

«Мораль этой истории такова: не слушайте ничьих советов. Я больше так точно не буду», — резюмировала девушка.