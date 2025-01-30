СМИ: На борту столкнувшегося в США с вертолетом самолета были российские фигуристы Шишкова и Наумов

На борту столкнувшегося с вертолетом под Вашингтоном пассажирского лайнера были российские фигуристы, чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

По словам американского фигуриста Джона Маравилла, всего на борту упавшего самолета было не менее 14 спортсменов. Также в салоне могли находиться тренеры и родственники фигуристов.

Столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: подробности

Происшествие произошло в ночь на четверг близ аэропорта имени Рейгана. Там столкнулись заходивший на посадку пассажирский самолет Bombardier CRJ700, на борту которого находились 64 человека, и военный вертолет Black Hawk.

После аварии воздушные судна рухнули в реку Потомак.

Поисково-спасательная операция продолжается и в эти минуты. В живых пока не удалось никого обнаружить. Спасатели к настоящему моменту извлекли тела 18 погибших.

Известно, что вертолет Black Hawk совершал тренировочный полет. На нем летели трое военных. В Пентагоне сообщили, что представителей старшего командного состава среди них не было.