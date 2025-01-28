CPR: в Колорадо на соревнованиях зрителя убили в результате метания молота

На соревнованиях по легкой атлетике в Университете Колорадо (США) произошла трагедия - в результате метания молота погиб зритель. Подробности инцидента, случившегося в минувшее воскресенье, приводит CPR.

По данным издания, брошенный одним из спортсменов молот пролетел через защитные ограждения и упал на толпу зрителей. Снаряд попал прямо в 57-летнего мужчину.

Присутствующие на соревнованиях медики оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, но он скончался на месте происшествия еще до того, как его отправили в больницу.

Погибший был отцом одного из участников соревнований.

Сейчас в рамках случившегося проводится расследование, которое определит, кто виновен в том, что на соревнованиях произошла такая трагедия.

«Метательный молот - это рукоятка с прикрепленным к ней стальной проволокой металлическим шариком. На уровне средней школы он весит 12 фунтов (5,5 килограммов) и обычно летит по воздуху со скоростью от 88,5-107 километров в час», — заключили в издании.