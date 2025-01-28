Информинг » В Мире » Пляжи Финляндии засыпало неизвестным белым веществом

Пляжи Финляндии засыпало неизвестным белым веществом

Image 16+
Пляжи Финляндии засыпало неизвестным белым веществом
В Мире
Фото из открытых источников

Пляжи Финляндии покрыло огромным количеством странных белых гранул, напоминающих град.

Необычное вещество было обнаружено на пляже города Ханко и в соседнем поселке Туллиниеми. Местные жители и спасатели озадачены происхождением этих загадочных шариков.

Что это может быть?

Ученые выдвинули предположение, что это может быть парафин, который часто используется в промышленности и транспортируется морем.

Возможно, во время перевозки часть парафина попала в воду и впоследствии была выброшена на берег в виде этих белых гранул.

Однако точный состав вещества еще предстоит определить в лабораторных условиях.

Опасность для людей и природы

Местные власти предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность и не трогать руками эти гранулы, поскольку велика вероятность, что они могут вызвать раздражение кожи.

Кроме того, ученые обеспокоены возможным негативным воздействием этого вещества на морскую флору и фауну.

Загадка остается неразгаданной

В настоящее время происхождение этих белых гранул остается загадкой. Ученые продолжают исследования, чтобы установить точный состав вещества и выяснить причины его появления на пляжах Финляндии. 

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар

Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Пляжи Финляндии засыпало неизвестным белым веществом

Вчера, 22:42

Первая леди США Мелания Трамп для своего официального портрета снялась в полурасстегнутой рубашке в кабинете

Вчера, 15:52

Подводный вулкан Аксиал в Тихом океане готовится к извержению в 2025 году

Вчера, 15:25

Туристке из России пришлось бороться за еду в отеле Египта

Вчера, 15:00

CPR: в Колорадо на соревнованиях зрителя убили в результате метания молота

Вчера, 14:08

В Индии женщина проглотила мобильный телефон и умерла

Вчера, 13:32

30 тысяч древнеримских монет: у берегов Сардинии в Италии нашли супер-клад

Вчера, 13:08

На Камне судьбы загадочная надпись появилась после похищения - археолог

Вчера, 12:40

«Турпром»: Власти Турции закрывают 4380 отелей в стране

Вчера, 12:17

Ученые: на Земле могут появиться новый океан и новый континент

Вчера, 11:15

The Times: Туристы отравились насмерть алкоголем, заказанном в ресторане Вьетнама

27-01-2025, 17:59

Блогер Артемий Лебедев счел Лас-Вегас в США унылым городом: «Там одноэтажные халупы стоят»

27-01-2025, 16:14

Daily Mail: рост библейского великана Голиафа мог быть меньше 3 метров

27-01-2025, 15:57

Hürriyet: Переговоры по Украине могут состояться уже в апреле-мае

27-01-2025, 14:49

Кубинец уже 24 года живет на борту круизного лайнера

27-01-2025, 14:18

Nature: Искусственным интеллектом созданы белки, обеспечивающие 80‑100% выживаемости при укусах ядовитых змей

27-01-2025, 13:57

200-летнюю «ведьмину бутылку» нашли рабочие в Великобритании

27-01-2025, 13:18

В Сети завирусилось видео боя БПЛА и собаки-робота

27-01-2025, 12:57

В ближайшие годы Землю ждет планетарная катастрофа: прогнозы ученых пугают

27-01-2025, 12:26

Express: британские военные готовы задерживать российские суда из-за кабелей

27-01-2025, 11:52

Новости партнеров
2023
ru-RU