Пляжи Финляндии засыпало неизвестным белым веществом

Пляжи Финляндии покрыло огромным количеством странных белых гранул, напоминающих град.

Необычное вещество было обнаружено на пляже города Ханко и в соседнем поселке Туллиниеми. Местные жители и спасатели озадачены происхождением этих загадочных шариков.

Что это может быть?

Ученые выдвинули предположение, что это может быть парафин, который часто используется в промышленности и транспортируется морем.

Возможно, во время перевозки часть парафина попала в воду и впоследствии была выброшена на берег в виде этих белых гранул.

Однако точный состав вещества еще предстоит определить в лабораторных условиях.

Опасность для людей и природы

Местные власти предупреждают жителей о необходимости соблюдать осторожность и не трогать руками эти гранулы, поскольку велика вероятность, что они могут вызвать раздражение кожи.

Кроме того, ученые обеспокоены возможным негативным воздействием этого вещества на морскую флору и фауну.

Загадка остается неразгаданной

В настоящее время происхождение этих белых гранул остается загадкой. Ученые продолжают исследования, чтобы установить точный состав вещества и выяснить причины его появления на пляжах Финляндии.