Информинг » В Мире » Почетным мэром-псом Нью-Йорка стал бассет-хаунд Саймон: инаугурация состоялась в воскресенье

Почетным мэром-псом Нью-Йорка стал бассет-хаунд Саймон: инаугурация состоялась в воскресенье

Image 16+
Почетным мэром-псом Нью-Йорка стал бассет-хаунд Саймон: инаугурация состоялась в воскресенье
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Пес породы бассет-хаунд по кличке Саймон выиграл выборы почетного мэра-пса Нью-Йорка (США), обойдя на выборах многочисленных соперников. В минувшее воскресенье, 26 января, состоялась его инаугурация, информирует New York Post.

На торжественную церемонию в мэрию мегаполиса он приехал зимнем пальто и в галстуке.

Во время инаугурации общественный адвокат одел собаке цилиндр на голову

Сопровождала мэра-пса его хозяйка Софи Вершбоу.

Теперь этой парочке предстоит в течение всей каденции (два года) собирать средства в поддержку приютов и бездомных животных, а также принимать участие в кампаниях по поиску дома и хозяев для четвероногих друзей наших меньших.

Выборы мэра-пса были напряженными. Главным конкурентом Саймана был померанский шпиц Бертрам. Его поддерживали любители криптовалюты, которые даже начали покупать голоса, что вызвало волну протестов.

Бертрам по итогам выборов стал вице-мэром, но вскоре после них шпиц умер. Его обязанности будет выполнять мини-такса Пеппер, передает «Лента».

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар

Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
UPI: В США мужчина нашел свою собаку спустя 8 лет после ее побега

Сегодня, 16:28

Почетным мэром-псом Нью-Йорка стал бассет-хаунд Саймон: инаугурация состоялась в воскресенье

Сегодня, 15:31

Cumhuriyet: в турецких кафе туристам с маленькими заказами запретили занимать столики

Сегодня, 15:00

40-летний мужчина в походе обжег палец о сковороду и лишился обеих ног

Сегодня, 13:39

Британская блогерша Наталия Армстронг последовала совету подруги и сожгла кожу в солярии

Сегодня, 12:26

Новый смертельный вирус идет из Индии: люди умирают от отека мозга и лихорадки

Сегодня, 12:06

Падение истребителя F-35 на Аляске в США попало на видео

Сегодня, 11:32

Пляжи Финляндии засыпало неизвестным белым веществом

Вчера, 22:42

Первая леди США Мелания Трамп для своего официального портрета снялась в полурасстегнутой рубашке в кабинете

Вчера, 15:52

Подводный вулкан Аксиал в Тихом океане готовится к извержению в 2025 году

Вчера, 15:25

Туристке из России пришлось бороться за еду в отеле Египта

Вчера, 15:00

CPR: в Колорадо на соревнованиях зрителя убили в результате метания молота

Вчера, 14:08

В Индии женщина проглотила мобильный телефон и умерла

Вчера, 13:32

30 тысяч древнеримских монет: у берегов Сардинии в Италии нашли супер-клад

Вчера, 13:08

На Камне судьбы загадочная надпись появилась после похищения - археолог

Вчера, 12:40

«Турпром»: Власти Турции закрывают 4380 отелей в стране

Вчера, 12:17

Ученые: на Земле могут появиться новый океан и новый континент

Вчера, 11:15

The Times: Туристы отравились насмерть алкоголем, заказанном в ресторане Вьетнама

27-01-2025, 17:59

Блогер Артемий Лебедев счел Лас-Вегас в США унылым городом: «Там одноэтажные халупы стоят»

27-01-2025, 16:14

Daily Mail: рост библейского великана Голиафа мог быть меньше 3 метров

27-01-2025, 15:57

Новости партнеров
2023
ru-RU