Почетным мэром-псом Нью-Йорка стал бассет-хаунд Саймон: инаугурация состоялась в воскресенье

Пес породы бассет-хаунд по кличке Саймон выиграл выборы почетного мэра-пса Нью-Йорка (США), обойдя на выборах многочисленных соперников. В минувшее воскресенье, 26 января, состоялась его инаугурация, информирует New York Post.

На торжественную церемонию в мэрию мегаполиса он приехал зимнем пальто и в галстуке.

Во время инаугурации общественный адвокат одел собаке цилиндр на голову

Сопровождала мэра-пса его хозяйка Софи Вершбоу.

Теперь этой парочке предстоит в течение всей каденции (два года) собирать средства в поддержку приютов и бездомных животных, а также принимать участие в кампаниях по поиску дома и хозяев для четвероногих друзей наших меньших.

Выборы мэра-пса были напряженными. Главным конкурентом Саймана был померанский шпиц Бертрам. Его поддерживали любители криптовалюты, которые даже начали покупать голоса, что вызвало волну протестов.

Бертрам по итогам выборов стал вице-мэром, но вскоре после них шпиц умер. Его обязанности будет выполнять мини-такса Пеппер, передает «Лента».