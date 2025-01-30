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«Призрак» на заброшенной железнодорожной линии в США оказался следствием землетрясений

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«Призрак» на заброшенной железнодорожной линии в США оказался следствием землетрясений
В Мире / Наука и техника
Фото из открытых источников

В Саммервилле (штат Южная Каролина, США) средь местных жителей уже давно из уст в уста передается легенда о «призраке» женщины, который бродит по заброшенной железнодорожной ветке в поисках головы своего мужа.

Люди видят странное свечение. У них разыгрывается воображение и они начинают «видеть» силуэт женщины.

Сейсмолог Сьюзан Хоф считает, что у этого явления есть научное объяснение - и мистика здесь не при чем

По ее словам, таинственное свечение, которое люди принимают за призрак, может быть результатом небольших землетрясений, которые в данном регионе нередки.

Природу появления света она пояснила. Это так называемые «огни землетрясений». Явление хоть и редкое, но все же встречается на планете.

По словам Хоф, в процессе сейсмической активности могут выделяться газы - например, радон. Искры от старых путей на железной дороге могут способствовать их воспламенению. Сторонним наблюдателям это может казаться каким-то мистическим свечением.

Подтверждением теории стало обнаружение геологических разломов близ железнодорожного полотна.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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