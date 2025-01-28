Туристке из России пришлось бороться за еду в отеле Египта

Туристка из России оказалась разочарована отпуском в Египте. Он оказался скучным и «голодным». Причем, в буквальном понимании. И это невзирая на то, что путевка в страну пирамид оказалась не из дешевых.

Женщина вместе с семьей отдыхала в Хургаде

Поездка на четверых обошлась в 297 тысяч рублей.

Они были в шоке от того, что в переполненном гостями отеле за еду приходилось сражаться и едва ли не драться.

Утро в гостинице начиналось со столпотворения в ресторане. Приходилось работать руками и расталкивать посетителей, чтобы пробиться к столикам и взять хотя бы что-нибудь. Завтраков на всех постояльцев попросту не хватало.

В ресторане нужно было бороться за еду, занимать место тоже с боем, – приводит слова женщины издание «Петербург 2».

Разочаровали и бассейны. На территории отеля их четыре, но только один из них приличный. Там всегда было много посетителей и сложно было подыскать себе место. Купаться в других бассейнах семья женщины не захотела. Да и открыты они были только для египтян.

Шокировало женщину и отсутствие развлечений для гостей, хотя перед поездкой им обещали, что скучать не придется.