Подводный вулкан Аксиал в Тихом океане готовится к извержению в 2025 году

Гигантский подводный вулкан в северо-восточной части Тихого океана готовится к своему извержению. Ученые считают высокой вероятность того, что оно может начаться в 2025 году.

Вулкан Аксиал находится под водой, в месте, где плита Хуан-де-Фука пересекается с Тихоокеанской плитой - это в 480 км от побережья американского штата Орегон.

В настоящее время он уже «дрожит» - это указывает на то, что извержение не заставит себя долго ждать

У Аксиала щитовидная структура. Он покрыт тонким слоем лавы. Когда случится извержение, его поверхность не взорвется, а расколется. Магма будет постепенно просачиваться и устилать морское дно.

Активное наблюдение за вулканом сейсмологи ведут с 1997 года. В течение трех десятилетий он извергался трижды - в 1998, 2011 и 2015 годах.

Четвертый, по всей видимости, случится уже вскоре. Последние полгода сейсмическая активность Аксиала повышается. В настоящее время фиксируется более сотни землетрясений в сутки.

Извержение подводного «огненного жерла» не будет представлять угрозы для людей, а для ученых станет прекрасной возможностью получить больше сведений в области сейсмологии и более точно прогнозировать активность вулканов в будущем, пишет Nature.