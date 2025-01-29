UPI: В США мужчина нашел свою собаку спустя 8 лет после ее побега

В США мужчина воссоединился со своей любимой собакой через восемь лет после того, как потерял ее. Животное все эти годы, судя по всему, вело бродячий образ жизни. Однако пес не одичал, а своего хозяина узнал сразу же, как только увидел, пишет UPI.

Поль Гильбо восемь лет назад вместе со своим пятилетним собакой Дамианом переезжал из Массачусетса в Аризону

Когда они остановились в Оклахома-Сити, хозяин вывел своего пса погулять. Дамиан сорвался с поводка и сбежал. Гильбо до сих пор не знает, что побудило его пса решиться на побег - возможно, он чего-то испугался. Но американец допускает, что собаке просто захотелось сбежать и пожить на улице.

Полю пришлось остаться в Оклахома-Сити. Целую неделю он искал своего пса, но безуспешно. Мужчине пришлось продолжить путь в Аризону. А недавно Гильбо был шокирован, когда ему позвонил Рик Чемберс из Оклахомы и сообщил, что нашел его собаку.

Хозяин все бросил и тут же выехал за своим Дамианом. Выяснилось, что пса нашли в 50 километров от места его побега. Собака бродила по улице, будучи сильно истощенной.

Чемберс отвез животное к ветеринару, где сканирование микрочипа помогло выйти на его владельца.