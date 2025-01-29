Cumhuriyet: в турецких кафе туристам с маленькими заказами запретили занимать столики

Все больше туристов, отдыхающих в Турции, остаются недовольны посещением местных небольших ресторанчиков и кафе. Администрации заведений в условиях растущей инфляции пытаются «раскрутить» гостей на более крупные суммы в чеке. С этой целью они начали вводить ограничительные меры для посетителей.

Как сообщает газета Cumhuriyet, часть кафе в регионах, где много туристов, запретила гостям, которые ничего не заказывают или делают заказы на небольшие суммы, занимать столики.

Издание делает уточнение.

Отказать в столике могут тем посетителям, которые заказывают меньше чем на 220 турецких лир

Владельцы кафе уже поспешили выступить с объяснениями, что это вынужденная мера в условиях экономической нестабильности, когда цены на продукты растут, а средний чек становится все меньше. Это вопрос выживаемости бизнеса.

«Информинг» ранее раскрыл своим читателям минимальную стоимость тура на двоих в Турцию в мае текущего года.