Самая дешевая квартира в Турции на берегу моря доступна к покупке за 5,2 млн рублей

Самая дешевая квартира в Турции на берегу Средиземного моря стоит в рублях порядка 5,2 миллиона. Об этом сообщает агентство «Лента.ру», ссылаясь на информацию экспертов компании ГЖА.рф.

Эта квартира на вторичном рынке расположена в Анталье

Самая дорогая квартира на берегу Средиземного моря, по данным собеседников издания, находится в Измире. За нее продавец просит сумму, эквивалентную 14,4 миллионам рублей.

В целом, отмечают в компании, цены на вторичном рынке постепенно повышаются. Если взять период с апреля 2021 года по январь текущего, можно увидеть, что за этот период средняя стоимость недвижимости у Средиземного моря выросла на 106,3%.

РИА «Информинг» ранее называло минимальную стоимость тура на двоих в Турцию с вылетом из Москвы в мае текущего года.