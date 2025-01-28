30 тысяч древнеримских монет: у берегов Сардинии в Италии нашли супер-клад

Неподалеку от побережья Сардинии в Италии дайвер обнаружил супер-клад. Археологи уже успели назвать находку уникальным сокровищем.

Во время погружения близ Арцакены дайвер обратил внимание на необычный металлический блеск на дне

Подплыв ближе, он был шокирован - там лежала целая гора древнеримских монет. Сейчас уже известно, что отчеканены они были в IV веке нашей эры. А клад представляет из себя коллекцию примерно в 30 тысяч монет из бронзы и меди, а может даже и больше. Благодаря особенностям подводного ландшафта деньги типа «фоллис», которые были в обращении в период с 324 по 340 годы нашей эры, прекрасно сохранились.

Предположительно, монеты высыпались из торгового судна, которое затонуло. Перевозили их в кувшинах с двумя ручками. Осколки емкостей были найдены рядом с кладом.

«Сокровище, обнаруженное в водах Арцакены, — одно из важнейших нумизматических открытий последних лет», — заявил археолог Луиджи Ла Рокка.

В Италии сформировали специальную команду, которой надлежит поднять клад на поверхность. Водолазы и дайверы тщательно обследуют дно, поскольку в воде могут быть и другие артефакты, представляющие огромную историческую ценность.