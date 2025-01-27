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Блогер Артемий Лебедев счел Лас-Вегас в США унылым городом: «Там одноэтажные халупы стоят»

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Блогер Артемий Лебедев счел Лас-Вегас в США унылым городом: «Там одноэтажные халупы стоят»
В Мире / Знаменитости
Фото из открытых источников

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Лас-Вегас в США, который считается мировой столицей развлечений, унылым городом, где стоят «одноэтажные халупы». На его слова в обзоре новостей в ВК обратила внимание «Лента».

В качестве аргумента Лебедев предложил россиянам побродить по американским городам посредством Google-карт. И начать свое виртуальное путешествие по США можно с Лас-Вегаса. Его называют «Городом Огней», «неоновой столицей мира», «городом вторых шансов» и многими другими красивыми словами. Более сотни красивых названий придумано для него.

«Все время нам в кино это продают как супер-мега-пупер сказочное место, хотя на самом деле это ровно два километра отелей. А сделай вправо-влево шаг в сторону, там уже просто одноэтажные какие-то халупы стоят, если еще чуть дальше отойти — там уже вообще просто унылый ***», — заключил Лебедев.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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