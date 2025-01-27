Блогер Артемий Лебедев счел Лас-Вегас в США унылым городом: «Там одноэтажные халупы стоят»

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Лас-Вегас в США, который считается мировой столицей развлечений, унылым городом, где стоят «одноэтажные халупы». На его слова в обзоре новостей в ВК обратила внимание «Лента».

В качестве аргумента Лебедев предложил россиянам побродить по американским городам посредством Google-карт. И начать свое виртуальное путешествие по США можно с Лас-Вегаса. Его называют «Городом Огней», «неоновой столицей мира», «городом вторых шансов» и многими другими красивыми словами. Более сотни красивых названий придумано для него.