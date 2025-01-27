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Express: британские военные готовы задерживать российские суда из-за кабелей

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Express: британские военные готовы задерживать российские суда из-за кабелей
В Мире / Политика
Фото из открытых источников

Британские военные готовы задерживать российские суда неподалеку от своих берегов в случае, если те начнут предпринимать «подозрительные действия близ подводной инфраструктуры» Королевства. Об этом говорится в статье газеты Express, корреспонденты которой ссылаются на собственные осведомленные источники.

Отмечается, что решение будет приниматься на самом высоком уровне, а каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Британские военные силы оперативного развертывания готовы высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их, если будут иметься доказательства того, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели, — пишет издание.

СМИ ранее проинформировали о том, что властями Швеции было задержано идущее из РФ под флагом Мальты судно Vezhen. Членов его экипажа подозревают в повреждении подводного кабеля в Балтийском море.

Прокуратура страны ведет расследование.

Vezhen вышел из Усть-Луги (РФ) и в акватории между Швецией и Латвией, где, собственно, и был поврежден кабель, находился 26 января.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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