Кубинец уже 24 года живет на борту круизного лайнера

Родившийся на Кубе Марио Сальседо отмечает очередную «годовщину». Не свадьбы, не знакомства, а... Вот уже 24 года исполнилось с тех пор, как мужчина живет на борту круизного лайнера Voyager of Seas. О путешественнике рассказало британское издание «Метро», передает РИА «Информинг».

Марио переехал из Кубы во Флориду (США) в 60-х годах минувшего столетия. А в «нулевых» ему захотелось увидеть мир. Авиапутешествия он отмел сразу, остановив свой выбор на морских круизах.

Сальседо так понравилось, что он уже практически живет на лайнере.

У мужчины есть квартира в Майами, но в нее он наведывается только на два-три дня в году

Путешествия помогают ему экономить, полагает Марио.

Турист подсчитал, что 72 тысячи американских долларов, которые он тратит на оплату каюты на борту лайнера - это гораздо дешевле, если бы он жил во Флориде в своей квартире.

Сальседо стал наперед планировать свои поездки. Как правило, на два года. За такой срок он бывает в 150 круизах.

Пятого января Марио отбыл в свой тысячный круиз. Экипаж поздравил его с «юбилеем», закатив праздничную вечеринку на борту по этому случаю.



