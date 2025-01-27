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Nature: Искусственным интеллектом созданы белки, обеспечивающие 80‑100% выживаемости при укусах ядовитых змей

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Nature: Искусственным интеллектом созданы белки, обеспечивающие 80‑100% выживаемости при укусах ядовитых змей
В Мире / Наука и техника / Новости науки
Фото из открытых источников

Исследователи Медицинской школы Вашингтонского университета благодаря искусственному интеллекту разработали новые белки, способные нейтрализовать смертельные токсины при укусах ядовитых змей. Результаты их работы появились на страницах научного журнала Nature, сообщает РИА «Информинг».

Укусы ядовитых змей - серьезная проблема для человечества

Ежегодно рептилии, чей яд ядовит, атакуют от 1,8 до 2,7 миллионов человек. Для 100 тысяч их укусы становятся смертельными. Еще 300 тысяч человек получают увечия, вплоть до потери конечностей.

Чаще всего змем кусают людей на территории Африки, Азии и в Латинской Америке.

Существуют антидоты, изготавливаемые из плазмы животных, но они дорогие в производстве и не всегда эффективны. Кроме того, единого универсального нет. При укусах разных змей требуется разное лечение.

Исследователи посредством привлечения ИИ поставили себе за цель создать белок, который бы нейтрализоаал токсины, содержащиеся в яде кобр. И у них получилось. Эксперименты на лабораторных грызунах показали, что полученный белок обеспечивает 80-100% выживаемости при смертельных дозах яла кобры.

Исследование очерчивает новые перспективы для систем здравоохранения в том числе. Такие белки позволят производителям значительно снизить затраты на производство антидотов.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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