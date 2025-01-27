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200-летнюю «ведьмину бутылку» нашли рабочие в Великобритании

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200-летнюю «ведьмину бутылку» нашли рабочие в Великобритании
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

На строительной площадке в Великобритании рабочие обнаружили старинную емкость из-под рома. Оказалось, что это 200-летняя «ведьмина бутылка», передает РИА «Информинг» со ссылкой на Unexplained Mysteries.

На таинственную находку рабочие наткнулись в минувшем году в процессе рытья траншеи в городе Клитхорпс (графство Линкольншир). В найденной бутылке виднелась жидкость.

Строители обрадовались и предположили, что им удалось откопать сосуд со старинным алкоголем

Однако когда открыли его, решили не рисковать и не пробовать на вкус. Бутылку передали в Линкольнский университет, где ее исследовали.

Студенты и преподаватели применили многоспектральный сканер, используемый криминалистами, и выяснили, что в емкости находится не алкоголь, а... моча.

Предварительно установлено, что бутылку зарыли в землю примерно два столетия назад. Вероятно, речь идет о так называемой «ведьминой бутылке».

В старину их использовали как обереги против нечистой силы. Внутри сосуда клали стружку металла, гвозди либо человеческие ногти, а затем заливали это мочой.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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