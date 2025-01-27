Daily Mail: рост библейского великана Голиафа мог быть меньше 3 метров

Рост филистимского воина Голиафа, о котором упоминается в Библии, мог быть намного больше двух метров. Длина его тела была минимум 2,38 метра. Это установили исследователи из Университета Бригама Янга, передает британский таблоид Daily Mail.

В Библии, по словам толкователей, сказано, что рост великана Голиафа «шесть локтей и пядь»

Это примерно 2,97 метра. Ряд ученых считает, что данные сильно завышены.

Библеист Клайд Биллингтон объясняет, что древний локоть измерялся непосредственно от локтя до кончика среднего пальца. Как единица измерения он, кроме Египта, нигде не был стандартизирован. В этой стране его длина равнялась 52,5 см. Таким образом, по меркам Египта у Голиафа был рост 3,28 метра. Но нельзя отталкиваться только от одной системы измерений, надо учитывать и другие.

К тому же, в других источниках рост воина сильно отличается.

В более старых версиях Библии, в греческой Септуагинте, к примеру, о Голиафе сказано, что длина его тела составляла четыре локтя и пядь. А это уже ближе к реальности. В переводе на современную систему измерений, рост великана составлял 2,26 метра.

Древние израильтяне использовали отличительную от египтян систему измерений. Ученым удалось измерить сотни архитектурных элементов в руинах города Гат. Там, согласно библейскому преданию, и появился на свет Голиаф. В результате они определили, что у древних израильтян локоть был равен 54 сантиметрам.

То есть, рост Голиафа на самом деле составлял (вернее, мог составлять) 2,38 метра.