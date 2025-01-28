Ученые: на Земле могут появиться новый океан и новый континент

Раскол Африки происходит быстрее, чем предполагали ученые. Обнаруженная в Эфиопии в 2005 году трещина, растянувшаяся более чем на 40 километров, постоянно расширяется - примерно на полдюйма в год.

Профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Кен Макдональд пояснил, что если процесс интенсифицируется, континенту грозит разделение.

К чему это ведет?

Разделение Африки приведет к появлению нового континента и нового океана. По словам Макдональда, по глубине он сможет сравниться с Атлантическим.

Ученые уже даже придумали название для нового континента, который может появиться на планете - Нубийский.

Трещина, которая продолжает увеличиваться и вызывает обеспокоенность ученых, проходит через Сомали, Кению, Танзанию и часть Эфиопии.

РИА «Информинг» ранее сообщало о том, что уже в ближайшие годы нашей планете грозит масштабная катастрофа из-за климатических аномалий, которые наблюдаются сейчас.