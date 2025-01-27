В ближайшие годы Землю ждет планетарная катастрофа: прогнозы ученых пугают

Уже в ближайшие годы Землю может ожидать планетарная катастрофа. Тревогу забили американские ученые, зафиксировав климатические аномалии.

Исследователи обеспокоены резким потеплением на планете, а также возросшей активностью вулканов

Количество нестандартных явлений в разных слоях атмосферы увеличивается, пишет «Медиапоток» и вносит немного конкретики.

Издание отмечает, что движение Земли стало более хаотичным по причине того, что ось вращения сдвинулась, а само ядро сместилось.

Океаны перестали выполнять роль охлаждающего элемента

И это очень тревожный звоночек, который может говорить о том, что планете грозит начало вымирания не через миллионы лет, а буквально через несколько - то есть, в обозримом будущем.

Ученые призывают начать заниматься активным решением проблемы, невзирая на то, что у Земли, словно у каждого живого организма на планете, тоже имеется своя иммунная система, которая помогает ей восстанавливаться.