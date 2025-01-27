Hürriyet: Переговоры по Украине могут состояться уже в апреле-мае

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут стартовать уже в апреле-текущего года. Таким прогнозом со своими читателями поделилась турецкая газета Hürriyet, передает РИА «Информинг».

Авторы материала пишут, что вначале между сторонами конфликта будет объявлено перемирие. А затем, в период с апреля по май, начнутся и сами переговоры.

Журналисты полагают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган способен выступить посредником в процессе урегулирования конфликта

«Потому что лидер Турции — единственный, кто мог встречаться как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Теперь к нему присоединился еще и Дональд Трамп», — говорится в статье.

Вчера мировые СМИ облетели новости о том, что администрация Белого дома настроена на то, чтобы добиться заключения мирного соглашения уже к 9 мая 2025 года.