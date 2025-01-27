В Сети завирусилось видео боя БПЛА и собаки-робота

В течение последних суток в Сети завирусилось видео, на котором запечатлена «схватка» БПЛА (беспилотного летательного аппарата) и собаки-робота. Появилось оно в китайском сегменте интернета, а затем начало тиражироваться и в других странах.

Первый в истории бой дрона и наземного робота

Именно так называют видео военные эксперты. Хотя на 10-секундном ролике можно видеть лишь то, как беспилотник и робот-собака закидывают друг друга фейерверками.

Обращает на себя внимание, что и дрон, и наземный аппарат постоянно маневрируют, стараясь поразить противника, но при этом и сами уклоняются от ударов, которые следуют в ответ.

И здесь самое интересное: управлялись ли робот и беспилотник людьми или же они оснащены искусственным интеллектом и действовали самостоятельно?

Когда и где было снято видео, неизвестно.

Газета South China Morning Post предположила, что в баттле приняли участие дрон DJI серии T, а также собака-робот от Unitree Robotics.