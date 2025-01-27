Информинг » В Мире » В Сети завирусилось видео боя БПЛА и собаки-робота

В Сети завирусилось видео боя БПЛА и собаки-робота

Image 16+
В Сети завирусилось видео боя БПЛА и собаки-робота
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

В течение последних суток в Сети завирусилось видео, на котором запечатлена «схватка» БПЛА (беспилотного летательного аппарата) и собаки-робота. Появилось оно в китайском сегменте интернета, а затем начало тиражироваться и в других странах.

Первый в истории бой дрона и наземного робота

Именно так называют видео военные эксперты. Хотя на 10-секундном ролике можно видеть лишь то, как беспилотник и робот-собака закидывают друг друга фейерверками.

Обращает на себя внимание, что и дрон, и наземный аппарат постоянно маневрируют, стараясь поразить противника, но при этом и сами уклоняются от ударов, которые следуют в ответ.

И здесь самое интересное: управлялись ли робот и беспилотник людьми или же они оснащены искусственным интеллектом и действовали самостоятельно?

Когда и где было снято видео, неизвестно.

Газета South China Morning Post предположила, что в баттле приняли участие дрон DJI серии T, а также собака-робот от Unitree Robotics.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
Регистрация СМИ: ИА № ФС 77 - 79529 от 13.11.2020, выдано Роскомнадзором
Информация для детей старше шестнадцати лет

Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар

Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
The Times: Туристы отравились насмерть алкоголем, заказанном в ресторане Вьетнама

Сегодня, 17:59

Блогер Артемий Лебедев счел Лас-Вегас в США унылым городом: «Там одноэтажные халупы стоят»

Сегодня, 16:14

Daily Mail: рост библейского великана Голиафа мог быть меньше 3 метров

Сегодня, 15:57

Hürriyet: Переговоры по Украине могут состояться уже в апреле-мае

Сегодня, 14:49

Кубинец уже 24 года живет на борту круизного лайнера

Сегодня, 14:18

Nature: Искусственным интеллектом созданы белки, обеспечивающие 80‑100% выживаемости при укусах ядовитых змей

Сегодня, 13:57

200-летнюю «ведьмину бутылку» нашли рабочие в Великобритании

Сегодня, 13:18

В Сети завирусилось видео боя БПЛА и собаки-робота

Сегодня, 12:57

В ближайшие годы Землю ждет планетарная катастрофа: прогнозы ученых пугают

Сегодня, 12:26

Express: британские военные готовы задерживать российские суда из-за кабелей

Сегодня, 11:52

Тайна Мирового океана, которую надлежит раскрыть: у Аляски на глубине 3300 метров ученые обнаружили светящийся шар

Вчера, 22:05

Черные лягушки и неубиваемые черви: У животных в Чернобыле ускорилась эволюция

Вчера, 13:51

В Польше объявленный в розыск мужчина месяцами прятался в стоге сена

25-01-2025, 15:24

Ученые нашли объяснение расступившемуся перед Моисеем морю, описанному в Библии

25-01-2025, 14:28

Древние охотники-отравители: археологи обнаружили сложный яд для стрел возрастом 7000 лет

25-01-2025, 13:48

Оружие «Армагеддона»: СМИ рассказали, как работает и к чему ведет комплекс HAARP

25-01-2025, 10:49

Внутри 3000-летнего сосуда в Китае нашли остатки древнего самогона

24-01-2025, 18:03

Названы даты, в которые ученые и теологи предрекали апокалипсис

24-01-2025, 17:40

В Кремле прокомментировали ультиматум Трампа по украинскому конфликту

23-01-2025, 15:56

В Великобритании восьмилетний мальчик ослеп, питаясь наггетсами и сосисками

23-01-2025, 15:04

Новости партнеров
2023
ru-RU