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«Турпром»: Власти Турции закрывают 4380 отелей в стране

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«Турпром»: Власти Турции закрывают 4380 отелей в стране
В Мире
Фото из открытых источников

Власти Турции приняли решение о закрытии 4380 отелей в стране. Это 17% от общего количества гостиниц в стране, сообщает специализированное издание «Турпром». 

Свою работу отели прекратят в ближайшее время

Отмечается, что большая часть гостиниц, подпадающих под закрытие, расположена в Стамбуле (767), а также на востребованных средь россиян курортах. 

Для понимания, в Анталье будет закрыто 386 гостиниц, еще 424 - в Мугле. Сотни отелей прекратят работать в Измире и Сакарье.

Под закрытие попали те, в работе которых в течение трех лет Министерство культуры и туризма Турции выявляло нарушения. 

Требования к безопасности постоянно ужесточаются. Журналисты не исключают, что ведомство приняло столь жесткое решение о закрытии после трагедии на горнолыжном курорте Болу Карталкая. Случившийся там пожар унес жизни 78 человек.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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