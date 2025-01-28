«Турпром»: Власти Турции закрывают 4380 отелей в стране

Власти Турции приняли решение о закрытии 4380 отелей в стране. Это 17% от общего количества гостиниц в стране, сообщает специализированное издание «Турпром».

Свою работу отели прекратят в ближайшее время

Отмечается, что большая часть гостиниц, подпадающих под закрытие, расположена в Стамбуле (767), а также на востребованных средь россиян курортах.

Для понимания, в Анталье будет закрыто 386 гостиниц, еще 424 - в Мугле. Сотни отелей прекратят работать в Измире и Сакарье.

Под закрытие попали те, в работе которых в течение трех лет Министерство культуры и туризма Турции выявляло нарушения.

Требования к безопасности постоянно ужесточаются. Журналисты не исключают, что ведомство приняло столь жесткое решение о закрытии после трагедии на горнолыжном курорте Болу Карталкая. Случившийся там пожар унес жизни 78 человек.