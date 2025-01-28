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На Камне судьбы загадочная надпись появилась после похищения - археолог

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На Камне судьбы загадочная надпись появилась после похищения - археолог
В Мире / О разном
Фото из открытых источников

Загадочную надпись, найденную на Камне судьбы перед коронацией короля Карла III, удалось расшифровать археологу Салли Фостер. Она утверждает, что та появилась после похищения, передает Daily Mail.

В соответствии с традициями Королевской семьи, Камень судьбы кладут под трон монарха, которого коронуют.

До XIII века на нем короновали монархов Шотландии, а после захвата его королем Эдуардом I, начали и английских.

В XX веке Камень судьбы едва не был утрачен

В 1914 году он был поврежден бомбой, а в 50-х годах раскололся надвое после того, как был похищен шотландскими студентами.

Перед коронацией Карла III на нем выявили надпись - XXXV.

Археолог изучила Камень судьбы и пришла к выводу, что цифры появились после похищения, то бишь в 50-е годы минувшего столетия. Фостер считает, что они были нанесены реставратором Робертом Греем.

В процессе похищения от камня откололись обломки. Предполагается, что счет шел на десятки. Руководивший реставрацией Грей, по всей видимости, захотел их пронумеровать. И 35, похоже, порядковый номер одного из осколков.

«Это вписывается в его чувство юмора и желание оставить собственную отметину на камне», — пояснила Фостер в беседе с изданием.

Текст предоставлен: Информационное агентство «Informing»
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