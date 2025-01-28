На Камне судьбы загадочная надпись появилась после похищения - археолог

Загадочную надпись, найденную на Камне судьбы перед коронацией короля Карла III, удалось расшифровать археологу Салли Фостер. Она утверждает, что та появилась после похищения, передает Daily Mail.

В соответствии с традициями Королевской семьи, Камень судьбы кладут под трон монарха, которого коронуют.

До XIII века на нем короновали монархов Шотландии, а после захвата его королем Эдуардом I, начали и английских.

В XX веке Камень судьбы едва не был утрачен

В 1914 году он был поврежден бомбой, а в 50-х годах раскололся надвое после того, как был похищен шотландскими студентами.

Перед коронацией Карла III на нем выявили надпись - XXXV.

Археолог изучила Камень судьбы и пришла к выводу, что цифры появились после похищения, то бишь в 50-е годы минувшего столетия. Фостер считает, что они были нанесены реставратором Робертом Греем.

В процессе похищения от камня откололись обломки. Предполагается, что счет шел на десятки. Руководивший реставрацией Грей, по всей видимости, захотел их пронумеровать. И 35, похоже, порядковый номер одного из осколков.

«Это вписывается в его чувство юмора и желание оставить собственную отметину на камне», — пояснила Фостер в беседе с изданием.