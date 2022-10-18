Продажи автомобилей в Петербурге сократились в начале осени

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Продажи автомобилей в Петербурге сократились в начале осени
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

По данным Ассоциации «Автомобильные дилеры России» (РОАД) и группы компаний «Прагматика», в сентябре 2022 года индекс контрактования новых автомобилей в дилерских центрах Санкт-Петербурга сократился на 17% по отношению к августу. Главными драйверами автомобильного рынка города по-прежнему остаются российская LADA и китайский бренд Chery.

Индекс контрактования рассчитывается на основе заключенных и расторгнутых контрактов в дилерских центрах на покупку новых автомобилей в течение месяца.

После двух месяцев роста (июль и август) петербургский индекс контрактования завершил сентябрь с отрицательным значением. За последние пять лет показатель в первый месяц осени традиционно снижался, исключением стал 2020 год, когда рынок восстанавливался после локдауна, вызванного пандемией.

Самый высокий рост доли в общем объеме контрактования по результатам сентября показали LADA и Chery – каждый из брендов более, чем на 10%. На третьем месте Renault (6%), дилеры которого в конце лета начали активную распродажу складов на фоне увеличения реализации автомобилей LADA, поддержанных госпрограммами. Также высокими показателями роста доли отметились Exeed (4%), Mazda (3%) и KIA (2%), впервые за несколько месяцев показавшая положительную динамику.

На 3-4% сократили свою долю в общем объеме контрактования немецкие BMW и Volkswagen, а также коммерческие автомобили Ford и Mitsubishi.

- Автомобильный рынок в сентябре показывал разнонаправленную динамику. В первые три недели по многим брендам наблюдался рост, тогда как в последние 10 дней трафик в автосалонах по объективным причинам сократился. Но уже в первую неделю октября рынок вернулся к росту - объем продаж в среднем увеличился на 15-20% по сравнению с последней неделей сентября, - рассказывает директор по развитию ГК «Прагматика» Александр Шапринский. – Несмотря на положительное начало, индекс контрактования в октябре, скорее всего, вновь покажет отрицательное значение. Многие потенциальные клиенты автосалонов откладывают покупку машин. 

В четвертом квартале драйверами автомобильного рынка Петербурга, по прогнозу ГК «Прагматика», останутся LADA, вышедшая в сентябре на объемы продаж 2021 года, и ведущие китайские автомобильные бренды. Кроме того, положительный вклад могут внести стратегии дилеров японских марок, уходящих из России, - автосалоны, как и в случае с Renault, могут начать активно распродавать свои склады.

Источник: ГК «Прагматика»

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