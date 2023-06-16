Смольный в рамках ПМЭФ-2023 заключил бесполезное для Петербурга соглашение на поставку скоростных теплоходов

Смольный заключил на полях ПМЭФ-2023 соглашение на поставку в Петербург скоростных теплоходов «Метеор 120Р» на подводных крыльях. Однако в городе недостаточно для них соответствующей инфраструктуры – в частности, причалов, портов, речных вокзалов. Также есть опасения, что новые суда не будут иметь широкого спроса у горожан и гостей Северной столицы. Это указывает на бесполезность данной договоренности.

Соглашение было подписано между Комитетом по транспорту и АО «Научно-производственное предприятие «Радар ммс». Документ утвердил глава ведомства Валентин Енокаев и гендиректор организации Георгий Анцев.

«Сейчас активной проработки требует вопрос развития в Петербурге флота скоростных судов», – заявил Енокаев на форуме .

Ранее губернатор Александр Беглов рассказал журналистам, что «Метеоры» будут курсировать на «востребованных туристических и регулярных маршрутах». Сейчас в городе действует около 20 «Метеоров», но, по словам Енокаева, большинство надо менять. Но запускать в городе «Метеоры 120Р» было опрометчивой идеей: окупать себя новинка начнет не быстро.

Кроме того, в Северной столице для обслуживания «Метеоров 120Р» нет причалов, портов и речных вокзалов. А эксперты сомневаются, что петербуржцы вообще заинтересуются этим видом транспорта.

«По оценке специалистов, срок окупаемости строительства нового скоростного судна проекта «Метеор» — 25–30 лет. Плюс к этому — короткий навигационный период», — подсчитал начальник отдела внутригородского флота Виктор Секмарев в беседе с «Деловым Петербургом».

Из этого следует, что Смольный планирует годами расплачиваться за растрату денег федерального центра на покупку, без которой город мог прекрасно обойтись. Зато Комтранс смог попиариться очередным «многообещающим» соглашением.

Ранее журналисты подсчитали, сколько администрация губернатора Беглова готова выделить денег спортивным федерациям. Оказалось, что все вместе они получат в два раза меньше денег, чем Смольный потратит на мебель для кабинетов чиновников.