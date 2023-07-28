В Петербурге упал спрос на покупку квартир на стадии котлована

Спрос на квартиры на стадии котлована в Петербурге сократился втрое.

В Петербурге произошло значительное падение спроса на квартиры на стадии котлована – более чем втрое. Это произошло в основном из-за снижения активности частных инвесторов и истощения выгоды от использования ипотечного кредита для последующей перепродажи этих недвижимостей.

Аналитические данные показывают, что если в 2020 году такие сделки составляли 64% от общего объема долевого строительства, то в первом квартале 2023 года их доля упала до 20%. Согласно экспертам консалтинговой компании Nikoliers, это связано с сокращением активности инвесторов, предпочитающих покупать недвижимость на начальной стадии продаж, когда цены самые низкие. Рост ипотечных ставок также сыграл роль, делая покупку квартир с помощью ипотечного кредита менее привлекательной для инвесторов.

Елизавета Конвей, директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers, объясняет, что покупка на стадии котлована привлекательна из-за низкой стоимости квартир. Однако, нынешняя ситуация на рынке изменилась: проекты на начальной стадии реализации больше не выгодны, когда есть возможность приобрести готовые квартиры по сравнимым ценам.

Хотя спрос на новое жилье в Санкт-Петербурге остается умеренным, с начала года было заключено 18,6 тысячи договоров долевого участия, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, второй квартал показал оживление. С апреля по июнь число сделок возросло на 23%, до 10,2 тысяч. Больше всего увеличился спрос в бизнес-сегменте (+37%), но показатели покупок комфорт-класса и премиум-класса также выросли на 20% и 17% соответственно.