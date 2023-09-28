Странная дымка накрыла Санкт-Петербург

В четверг, днем 28 сентября, дымка окутала центр Санкт-Петербурга. Загадочная атмосфера была запечатлена фотографом «Фонтанки» у Петропавловской крепости, Эрмитажа и над рекой Невой.
Сегодня погоду в Петербурге формировал гребень антициклона, простирался с юга. Этот феномен способствовал проявлению устойчивых прояснений в облаках и снижал вероятность осадков до минимума.
Автор текста: Сергей НеверовИнформационное агентство «Informing»
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