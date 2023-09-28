Странная дымка накрыла Санкт-Петербург

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Странная дымка накрыла Санкт-Петербург
В России / Санкт-Петербург
Источник фото: Коллаж Информинг

В четверг, днем 28 сентября, дымка окутала центр Санкт-Петербурга. Загадочная атмосфера была запечатлена фотографом «Фонтанки» у Петропавловской крепости, Эрмитажа и над рекой Невой.

Сегодня погоду в Петербурге формировал гребень антициклона, простирался с юга. Этот феномен способствовал проявлению устойчивых прояснений в облаках и снижал вероятность осадков до минимума.

Автор текста: Сергей Неверов
Информационное агентство «Informing»

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Странная дымка накрыла Санкт-Петербург

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