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Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге закроется 1 сентября

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Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге закроется 1 сентября
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

Финляндия ограничивает визовые услуги в России: Московское посольство станет центральной точкой обслуживания.

Визовое обслуживание Финляндии в России претерпит значительные изменения с 1 сентября 2023 года. Согласно официальному заявлению Министерства иностранных дел Финляндии, Генеральное консульство в Санкт-Петербурге прекратит свои функции, а визовые центры VSF перестанут принимать заявления на визы и виды на жительство в Финляндию с 1 августа.

Из-за ограничения ресурсов в августе, весь процесс визового обслуживания будет приостановлен в Финляндском посольстве в Москве и других офисах VSF на территории России. Несмотря на это, заявки, поданные до 1 августа, будут рассмотрены как обычно.

С 1 сентября, Посольство Финляндии в Москве примет на себя роль основного узла для решения всех иммиграционных и визовых вопросов, связанных с Финляндией.

Эти изменения происходят на фоне продолжающихся дипломатических споров. В июне текущего года власти Финляндии выслали девять сотрудников российского посольства в Хельсинки. Мария Захарова, представитель МИД России, отметила, что это решение было связано с действиями, предпринятыми в интересах ячеек НАТО под управлением США. В свою очередь, Россия ответила объявлением девяти финских дипломатов персонами нон грата и анонсировала грядущее закрытие своего консульства в Санкт-Петербурге.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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