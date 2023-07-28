Генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге закроется 1 сентября

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В Екатеринбурге продолжается расследование дела о смерти Далера Бобиева. Обвиняемой является опекунша Вероника Наумова. Она полгода скрывала смерть
В Екатеринбурге местному жителю в почтовый ящик принесли повестку из военкомата. Он в армии не служил, однако закончил вуз с военной кафедрой. Оттуда
Главред альманаха «Военная летопись», полковник запаса Илья Мощанский предположил, что отстранение генерал-майора Владимира Селиверстова связано с
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