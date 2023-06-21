Нежелание Смольного бороться с нелегальной торговлей превратило Петербург помойку 

По данным профессора Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Криса Романа, причиной взрыва батискафа «Титан» стали микротрещины. Эксперт
Научными работники Калифорнийского университета установили, что люди с низкой мышечной массой чаще подвержены деменции. Однако неизвестно, потеря
На «АвтоВАЗе» заблокировал отгрузку новых автомобилей Lada Niva. Об этом пишет сообщество Avtograd news в социальной сети «ВКонтакте». По информации
При наихудшем сценарии изменения климата к концу века три миллиардов человек (30% населения) будут вынуждены сменить свое место жительства. При
Руководитель транспортного ведомства Крыма Николай Лукашенко сообщил о ситуации с очередью из автомобилей на въезде на Крымский мост со стороны
Руководитель оборонного ведомства Российской Федерации Сергей Шойгу сделал заявление о событиях 23-24 июня, когда была предпринята попытка