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Нежелание Смольного бороться с нелегальной торговлей превратило Петербург помойку 

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Жители Санкт-Петербурга продолжают критиковать губернатора Александра Беглова и его команду чиновников в Смольном за нежелание бороться с точками незаконной торговли в городе, превращая «культурную столицу» в настоящую помойку. 

По мнению горожан, власти Северной столицы, судя по всему, желают возродить нелегальную торговлю из «лихих 90-х», поэтому не желают бороться с размещением торговых палаток на городских улицах и превращают город в помойку. 

 

При этом самим петербуржцам не нравится превращение города в помойку. Об этом горожане пишут в социальных сетях, призывая губернатора Беглова решить проблему незаконной торговли, или отправляться в родной Баку «торговать помидорами». 

 

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили закон о предоставлении самозанятым гражданам права на размещение нестационарных торговых объектов, однако жители города на Неве считают, что инициатива парламентариев приведет лишь к увеличению точек незаконной торговли. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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