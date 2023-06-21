Нежелание Смольного бороться с нелегальной торговлей превратило Петербург помойку 

Жители Санкт-Петербурга продолжают критиковать губернатора Александра Беглова и его команду чиновников в Смольном за нежелание бороться с точками незаконной торговли в городе, превращая «культурную столицу» в настоящую помойку.

По мнению горожан, власти Северной столицы, судя по всему, желают возродить нелегальную торговлю из «лихих 90-х», поэтому не желают бороться с размещением торговых палаток на городских улицах и превращают город в помойку.

При этом самим петербуржцам не нравится превращение города в помойку. Об этом горожане пишут в социальных сетях, призывая губернатора Беглова решить проблему незаконной торговли, или отправляться в родной Баку «торговать помидорами».

Напомним, ранее депутаты Законодательного собрания Петербурга утвердили закон о предоставлении самозанятым гражданам права на размещение нестационарных торговых объектов, однако жители города на Неве считают, что инициатива парламентариев приведет лишь к увеличению точек незаконной торговли.