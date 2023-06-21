В Санкт-Петербурге на завтра прогнозируется жара в + 30 градусов

В Санкт-Петербурге на завтра 22 июня метеорологи прогнозируют дальнейшее повышение температуры воздуха вплоть до жары в + 30 градусов, а также выпадение достаточно сильного дождя. Об этом сообщил синоптик Александр Колесов.

Он отметил, что в городе в течение несколько дней подряд не было сильных дождей. Колесов напомнил, что, хотя в некоторых районах города выпадали кратковременные дожди, все же сильных и продолжительных дождей по всему городу не выпадало.

«Хотя в последние пару дней местами наблюдались кратковременные дожди, в центре города так и осталось сухо», – отметил он.

Он сообщил, что по прогнозам синоптиков завтра как раз ожидается именно сильный и продолжительный дождь по всему городу. Колесов также рассказал, что при этом ожидается и достаточно жаркая погода с температурой воздуха до + 30 градусов.