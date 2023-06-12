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В петербургском аэропорту Пулково пришлось задержать рейс из-за пчел

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В аэропорту Северной столицы Пулково пчелиный рой стал причиной переноса вылета самолета. Отмечается, что атаке насекомых подвергся трап. По информации осведомленного источника РЕН ТВ, множество пчел можно было наблюдать на стоянке воздушных судов. Источник подчеркнул, что когда осуществлялась посадка пассажиров, пчелы облепили трап. В этой связи пришлось отложить рейс авиаперевозчика "Нордвинд" из Санкт-Петербурга в Казань.

Очевидцы рассказали о случившемся днем 12 июня. В итоге было принято решение о замене трапа. По данным пресс-службы аэропорта, инцидент если и имел место, то не сказался на работе Пулково. Кроме того, отмечается, что самолет указанной авиакомпании поднялся в небо в 13:16 в штатном режиме. Также известно, что пчелиная атака привела к трудностям касательно вылета еще одного воздушного судна, которому предстояло прибыть в аэропорт Шереметьево. Борт перепаковали в иную часть аэродрома, чтобы избавиться от надоедливых пчел.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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