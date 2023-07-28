Удельный парк может оказаться под угрозой уничтожения из-за строительства трассы М-7 – активист Колос

В Санкт-Петербурге группа активистов продолжает бороться против строительства эстакады трассы М-7 в Удельном парке. В рамках передачи «Без паники» на «Модном радио» автор Дмитрий Грызлов обсудил эту проблему с активистами Александром Колосом и Ириной Баханович. Они считают, что проведение пикетов может помочь привлечь внимание общества к угрозе застройки.

В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года губернатор Александр Беглов и банк ВТБ подписали соглашение о намерениях по реализации проекта магистрали непрерывного движения №7, которая будет проходить над Удельным парком в виде эстакады. Однако инициатива вызвала негативные отзывы. Эксперты, жители города и активисты уверены, что трасса нанесет вред парку и может привести к сносу жилых домов. Граждане в социальных сетях обвиняют городские власти в игнорировании интересов населения.

Александр Колос напомнил об опасениях экологов и предупредил, что лес и парк находятся под угрозой. В то же время, власти Санкт-Петербурга отказываются от прямого диалога с гражданами.

Юрист Ирина Баханович поделилась практикой проведения пикетов и общественных собраний, чтобы повлиять на Смольный. В свою очередь, Грызлов утверждает, что решением проблемы станет новый состав Законодательного собрания.

«На самом деле весь Смольный надо переизбрать. Все мы с вами петербуржцы, и мы понимаем, откуда у нас все беды идут. Единственное, на что я рассчитываю, так как у нас было подписано соглашение о намерениях на ПМЭФ, мы знаем как они часто очень громко анонсируются, что якобы заключили на столько-то денег, а потом их засовывают в долгий ящик. Очень надеюсь, что это будет так», — заявила юрист.

Участники передачи выразили уверенность, что проблемы при строительстве М-7 могут затронуть частный сектор. Поэтому, по их мнению, необходимы массовые демонстрации и пикеты. Однако проведение подобных собраний невозможно из-за позиции Смольного. В связи с этим Колос предложил подать заявку на мирное собрание или пикет против проекта трассы М-7, подписанного Бегловым. Однако, скорее всего, она будет отклонена.