Yandex.RTB

Удельный парк может оказаться под угрозой уничтожения из-за строительства трассы М-7 – активист Колос

Image 16+
Удельный парк может оказаться под угрозой уничтожения из-за строительства трассы М-7 – активист Колос
Санкт-Петербург
Александр Колос

В Санкт-Петербурге группа активистов продолжает бороться против строительства эстакады трассы М-7 в Удельном парке. В рамках передачи «Без паники» на «Модном радио» автор Дмитрий Грызлов обсудил эту проблему с активистами Александром Колосом и Ириной Баханович. Они считают, что проведение пикетов может помочь привлечь внимание общества к угрозе застройки.

В рамках Петербургского международного экономического форума 2023 года губернатор Александр Беглов и банк ВТБ подписали соглашение о намерениях по реализации проекта магистрали непрерывного движения №7, которая будет проходить над Удельным парком в виде эстакады. Однако инициатива вызвала негативные отзывы. Эксперты, жители города и активисты уверены, что трасса нанесет вред парку и может привести к сносу жилых домов. Граждане в социальных сетях обвиняют городские власти в игнорировании интересов населения.

Александр Колос напомнил об опасениях экологов и предупредил, что лес и парк находятся под угрозой. В то же время, власти Санкт-Петербурга отказываются от прямого диалога с гражданами.

Юрист Ирина Баханович поделилась практикой проведения пикетов и общественных собраний, чтобы повлиять на Смольный. В свою очередь, Грызлов утверждает, что решением проблемы станет новый состав Законодательного собрания.

«На самом деле весь Смольный надо переизбрать. Все мы с вами петербуржцы, и мы понимаем, откуда у нас все беды идут. Единственное, на что я рассчитываю, так как у нас было подписано соглашение о намерениях на ПМЭФ, мы знаем как они часто очень громко анонсируются, что якобы заключили на столько-то денег, а потом их засовывают в долгий ящик. Очень надеюсь, что это будет так», — заявила юрист.

Участники передачи выразили уверенность, что проблемы при строительстве М-7 могут затронуть частный сектор. Поэтому, по их мнению, необходимы массовые демонстрации и пикеты. Однако проведение подобных собраний невозможно из-за позиции Смольного. В связи с этим Колос предложил подать заявку на мирное собрание или пикет против проекта трассы М-7, подписанного Бегловым. Однако, скорее всего, она будет отклонена. 

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Удельный парк может оказаться под угрозой уничтожения из-за строительства трассы М-7 – активист Колос

Сегодня, 12:59

В Санкт-Петербурге на завтра прогнозируется жара в + 30 градусов

21-06-2023, 17:23

Нежелание Смольного бороться с нелегальной торговлей превратило Петербург помойку 

21-06-2023, 14:34

Смольный в рамках ПМЭФ-2023 заключил бесполезное для Петербурга соглашение на поставку скоростных теплоходов

16-06-2023, 12:58

Грязные водоемы и бездействие Беглова не позволяют жителям Петербурга насладиться летним теплом

13-06-2023, 16:18

В петербургском аэропорту Пулково пришлось задержать рейс из-за пчел

12-06-2023, 18:13

В Санкт-Петербурге около дамбы гнездятся лебеди-шипуны

7-06-2023, 18:43

В Санкт-Петербурге руководство большинства компаний планирует увеличить количество сотрудников

6-06-2023, 16:18

Пригожин напомнил, как губернатор Петербурга «тряс на всю страну» украинским флагом

5-06-2023, 12:33

Зачем озеленять зеленое? Петербуржцы выступили против строительства ЗАГСа вблизи Пулковского парка

2-06-2023, 16:59

В Санкт-Петербурге зарегистрировали 49 случаев кори с начала 2023 года

31-05-2023, 23:38

Петербург под управлением Беглова превратился в криминальный и опасный город

31-05-2023, 17:55

Противники закона о КРТ продолжат выступать против скандальной инициативы Беглова – Лихацкая

28-05-2023, 18:27

Градозащитник Литвинов рассказал о принятых на закрытом заседании КГИОП решениях по сносу памятников

20-05-2023, 08:49

Беглов хочет откупиться от владельцев определенных под снос гаражей 87 тысячами рублей

18-05-2023, 13:50

Дом Глуховского привели в порядок. В «награду» инвестора попросили «на выход»

17-05-2023, 17:55

В Санкт-Петербурге синоптики прогнозируют тепло и дожди

17-05-2023, 11:08

Эксперт Беглова по соцпиту Константин Серов провалил организацию школьного питания во Фрунзенском районе

12-05-2023, 13:33

Ретейлеры Санкт-Петербурга пожаловались на увеличение стоимости мяса курицы на 20%

10-05-2023, 21:58

Пятеро детей попали в больницу после обрыва канатной паутины в Петербурге. Прокуратура проводит проверку

8-05-2023, 20:22

РИАН: "Успела назвать имена убийц". Лучших следователей отправили под Пермь расследовать убийство девушки
  • Вчера, 12:45

РИАН: "Успела назвать имена убийц". Лучших следователей отправили под Пермь расследовать убийство девушки

Жители Пермского края добились вызова лучших следователей из главка СК в регион для расследования убийства девушки, которое потрясло всю Россию. В

«Е1.RU»: пропавшего на СВО мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев
  • 25-07-2023, 22:02

«Е1.RU»: пропавшего на СВО мобилизованного из Тавды нашли спустя пять месяцев

Мужчину, мобилизованного из Тавды, нашли спустя пять месяцев. В воинских частях с февраля того года были утеряны все документы 39-летнего Анатолия.

Guardian: Коллапс течения Гольфстрим может начаться уже к 2025 году
  • Вчера, 09:35

Guardian: Коллапс течения Гольфстрим может начаться уже к 2025 году

Новое исследование показало, что система Гольфстрима может разрушиться уже к 2025 году. Остановка океанических течений, так называемая Атлантическая

Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева
  • 26-07-2023, 22:08

Эксперты объяснили, смогут ли теперь доказать убийство Далера Бобиева

В Екатеринбурге продолжается расследование дела о смерти Далера Бобиева. Обвиняемой является опекунша Вероника Наумова. Она полгода скрывала смерть

Учёными из Университета Флориды найдено вино, которое замедляет старение кожи
  • 25-07-2023, 19:44

Учёными из Университета Флориды найдено вино, которое замедляет старение кожи

Специалисты из Университета Флориды (США) выяснили, что неохлажденное мускатное вино замедляет процесс старения кожи и улучшает её эластичность.

E1.RU: В Екатеринбурге мужчины вновь получают повестки от военкоматов
  • Вчера, 21:30

E1.RU: В Екатеринбурге мужчины вновь получают повестки от военкоматов

В Екатеринбурге местному жителю в почтовый ящик принесли повестку из военкомата. Он в армии не служил, однако закончил вуз с военной кафедрой. Оттуда

Интересная информация