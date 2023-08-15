В Петербурге военкомат рассылает призывникам «SMS-повестки»

В Петербурге призывникам рассылают «SMS-повестки». За неявку в учреждение военкомат грозит возбуждением дела, пишет «Ротонда». Сообщение, которое было получено от военного комиссариата Московского района, было опубликовано петербуржцем Григорием Свердлином.

По данным мужчины, его пригласили прийти в военкомат с 12 по 18 августа. В случае неявки может быть возбуждено дело об административном правонарушении, сказано в сообщении.

Источники «Ротонды» подтвердили рассылку повесток молодым людям со средним специальным образованием. Канал уточняет, что речь идет о сверке данных перед призывом в армию осенью. Как сообщается, СМС не является электронной повесткой, а за неявку в военкомат привлекать к ответственности не должны.