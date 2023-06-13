Грязные водоемы и бездействие Беглова не позволяют жителям Петербурга насладиться летним теплом

В Санкт-Петербург пришло настоящее летнее тепло. Главный городской синоптик Александр Колесов обрадовал горожан новостью о том, что стабильные высокие температуры позволят открыть купальный сезон уже 17 июня. Однако местные жители подвергли сомнению его слова.

Причина опасения населения кроется в загрязненных городских водоемах. Петербуржцы уверены, что купаться в местных реках и каналах рискованно для здоровья. По этой причине многие предпочитают безопасные бассейны с обеззараженной водой.

Горожане возлагают вину за халатное обслуживание Петербурга на губернатора Александра Беглова. Градоначальник обязан контролировать работу коммунальщиков и следить за чистотой города, однако чиновники больше увлечены нерациональным расходованием городского бюджета, уверены пользователи соцсетей. В качестве примера они припомнили тендер горадминистрации на поставку прогулочного моторного судна за 100 миллионов рублей, который был размещен в начале года.

Кроме того, жители города неоднократно жаловались на коммунальщиков, которые зимой сбрасывали грязный снег с дорог в каналы и реки Петербурга. Такое вопиющее отношение к своим обязанностям может обернуться серьезными экологическими проблемами. Несмотря на опасения горожан, чиновники Смольного во главе с Бегловым не спешат исправить ситуацию.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что специалисты Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу не рекомендуют жителям города купаться в местных водоемах. По словам начальника отдела санитарного надзора Ольги Смеловой, ни один из них не соответствует нормам санитарного законодательства.