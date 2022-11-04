Британцы хотят отставки Риши Сунака спустя десять дней его правления

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Британцы хотят отставки Риши Сунака спустя десять дней его правления
В Мире
Фото из открытых источников

По информации из авторитетного мирового издания The Independent, в Англии усиливается недовольство недавно назначенным премьер-министром. Британцы подписали петицию, выражающую недовольство политикой Риши Сунака.

Жители страны уже требуют досрочно провести выборы, аргументируя это абсолютно не устраивающими их налоговым и энергетическим курсами, выбранными премьер-министром. В петиции упоминаются обещания, раздаваемые политиком перед выборами.

Напомним, что Сунак занял свой пост премьера 25 октября. Сейчас его политика нацелена на повышение налогов в связи с необходимостью покрыть бюджет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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